أمر إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.. هل تصدر "العدل الدولية" القرار المنتظرغدًا؟

ووفق تقرير لوكالة "وفا" كانت جنوب إفريقيا قد طلبت من المحكمة أن تحض إسرائيل على سحب قواتها فورا ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح، وأن تتخذ فورًا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى غزة.