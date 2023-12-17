الجيش اللبناني ينقذ 51 مهاجراً غرق قاربهم في "المتوسط"

ويسعى المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون، الذين يغادرون لبنان بالقوارب، إلى الحصول على حياة أفضل في أوروبا، وغالباً ما يتوجّهون إلى جزيرة قبرص في شرق البحر المتوسط، على بعد أقل من 200 كيلومتر.