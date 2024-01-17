وزير الخارجية العراقي: إيران تصدر مشاكلها الداخلية بمهاجمتنا.. وسنتخذ إجراءات سياسية للرد

وفي التفاصيل، قال "حسين"، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن بلاده اتخذت إجراءات سياسية ودبلوماسية للرد على القصف الإيراني الذي أسقط 4 قتلى مدنيين في أربيل، مساء الاثنين، نافيًا ادعاءات طهران حول وجود "الموساد" الإسرائيلي على الأراضي العراقية.