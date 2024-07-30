اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من صراع إقليمي مدمر بالشرق الأوسط

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم، إلى خفض التصعيد بشكل عاجل وحماية أرواح المدنيين في الشرق الأوسط، حاثة جميع أطراف المجتمع الدولي على تهدئة التوترات على وجه السرعة.
وقالت: "التزايد الحاد في الهجمات في أنحاء الشرق الأوسط الذي يلحق بالمدنيين المزيد من المعاناة ويثير المخاوف من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقًا مع عواقب إنسانية مدمرة".
وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى موجة الضربات القاتلة في الأسابيع الأخيرة في إسرائيل والأراضي المحتلة وجنوب لبنان، واستمرار الأعمال العدائية في تحطيم حياة الناس وسقوط الضحايا كل يوم في غزة، وأن هذه الأحداث المروعة والمؤلمة، يجب أن تكون بمثابة دعوة إلى العمل لإعطاء الأولوية لحماية أرواح المدنيين أثناء النزاع المسلح، كما دعت جميع الأطراف لاحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.