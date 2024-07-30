اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من صراع إقليمي مدمر بالشرق الأوسط

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى موجة الضربات القاتلة في الأسابيع الأخيرة في إسرائيل والأراضي المحتلة وجنوب لبنان، واستمرار الأعمال العدائية في تحطيم حياة الناس وسقوط الضحايا كل يوم في غزة، وأن هذه الأحداث المروعة والمؤلمة، يجب أن تكون بمثابة دعوة إلى العمل لإعطاء الأولوية لحماية أرواح المدنيين أثناء النزاع المسلح، كما دعت جميع الأطراف لاحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.