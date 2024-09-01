بعد العثور على جثث 6 رهائن.. غضب عارم في إسرائيل ضدّ "نتنياهو"

وذكر المنتدى أنه سيتمّ تنظيم مظاهرة في الوقت الذي من المقرر أن يجتمع فيه مجلس الوزراء، في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في القدس. وستقام أيضًا وقفة احتجاجية لتكريم "الرهائن الذين قتلوا في غزة على يد حماس" في تل أبيب في الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي "الحادية عشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة"، وستقام مسيرة عند بوابة بيغن، خارج مقر الحكومة في تل أبيب في الساعة التالية.