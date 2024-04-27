سوريا.. أمر إداري بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين

يشار إلى أنه في يوليو الماضي أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرًا إداريًّا، يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد والاحتياطيين في الجيش السوري اعتبارًا من الأول من سبتمبر.