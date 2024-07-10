استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على وسط وجنوب غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال أربعة شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استشهد فلسطينيان في قصف عنيف على منزل في مدينة خان يونس جنوب القطاع، والتي تتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، أدى خلال الساعات الماضية إلى استشهاد 30 فلسطينيًّا؛ وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.