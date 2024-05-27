"تقويض النظام العالمي".. ماذا يترتب على رفض الغرب اعتقال ومحاسبة "نتنياهو"؟

وتلفت الكاتبة في صحيفة "الغارديان" نسرين مالك، في مقال تحليلي لها إلى أن التصريح كان صريحًا ولكن لم يكن صادمًا، على الأقل ليس بالنسبة لأجزاء العالم الأكثر درايةً بالمحكمة وتحقيقاتها، فلطالما رسخت قائمة المشتبه بهم والمتهمين الانطباع جنوب خط الاستواء بأن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة خاصة بالأفارقة، وربما الروس في الآونة الأخيرة. كيف لا يكون هذا هو الاستنتاج عندما قامت الولايات المتحدة، بدعم بريطاني في كثير من الأحيان، بغزو العراق وأفغانستان بشكل كارثي، وأنشأت سجنًا خارج نطاق القضاء لاحتجاز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، وأنشأت شبكة من التعذيب والاحتجاز تابعة لوكالة المخابرات المركزية؟ يُنظر إلى النزاعات الإفريقية على أنها حميمية وقبلية ومتعمدة بطريقة لا تكون فيها النزاعات في أماكن أخرى كذلك، والإيحاء الضمني هو أن المدنيين في الحروب الغربية يُقتلون ويُحتجزون بشكل غير قانوني عن طريق الخطأ، في حين أن الدول الأخرى تفعل ذلك عن قصد.