البرلمان العربي يطالب بتدخل دولي عاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

وأفاد البرلمان العربي في بيان له اليوم، بأن الاحتلال يستهدف تغيير الواقع التاريخي والسياسي والديموغرافي والقانوني لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها، ومحاولة طمس الهوية العربية الفلسطينية، مشددًا على أن إجراءات الاحتلال باطلة وغير شرعية وغير قانونية، كما تُعَدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وقرارات اليونسكو.