روسيا تبني محطة "أكويو" النووية في تركيا بتكلفة 20 مليار دولار

يُذكر أن نحو 40% من تكلفة المحطة النووية مكرسة على وجه التحديد لضمان أنظمة الأمان، حيث تعد أول محطة نووية في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذها على أساس النموذج الاقتصادي (بناء - تملك - تشغيل)، ويكون المورد البائع هو المستثمر، والمساهم الأكبر لمحطة الطاقة النووية.