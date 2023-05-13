روسيا تبني محطة "أكويو" النووية في تركيا بتكلفة 20 مليار دولار

أنجزت شركة "روساتوم" الروسية بناء محطة "أكويو" النووية في تركيا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليار دولار أمريكي، كمشروع دولي مع فريق متعدد الجنسيات.
وأشارت شركة "روساتوم" الروسية إلى أن مزايا الإنتاج المستقر للكهرباء النظيفة من محطة "أكويو" النووية كمؤسسة حديثة ضخمة ومرافق بنية تحتية مهمة ستوفر عمل لنحو 4000 عامل عندما سيتم تشغيل جميع مجموعات الطاقة الأربع، ضمن معايير الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجموعة الاستشارية الدولية للأمان النووي ومتطلبات المؤسسات التشغيلية الأوروبية (EUR) .
يُذكر أن نحو 40% من تكلفة المحطة النووية مكرسة على وجه التحديد لضمان أنظمة الأمان، حيث تعد أول محطة نووية في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذها على أساس النموذج الاقتصادي (بناء - تملك - تشغيل)، ويكون المورد البائع هو المستثمر، والمساهم الأكبر لمحطة الطاقة النووية.
وستزود محطة أكويو النووية تركيا بنحو 10% من إجمالي احتياجاتها من الكهرباء. وستُسهم بشكل كبير في تقليل إجمالي انبعاث غازات الاحتباس الحراري من خلال استبدال مصادر التوليد الحالية كالفحم والغاز الطبيعي.
يُشار إلى أن شركة روساتوم الحكومية قامت ببناء 80 وحدة طاقة نووية مع مفاعلات من نوع VVER في روسيا والعديد من البلدان الأخرى.