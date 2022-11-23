استطلاع: "ترامب" أكبر الخاسرين في انتخابات التجديد النصفي

وقال مارك بين، منسق الاستطلاع إن "ترامب خرج من الانتخابات مرشحًا أضعف بكثير لإعادة انتخابه مما كان عليه قبل الانتخابات النصفية"، مشيرًا إلى أنه "ينظر إلى ترامب على أنه دعم المرشحين الخاسرين ولديه الآن إمكانية الاضطرار إلى خوض انتخابات أولية حقيقية في الأحزاب الجمهورية؛ حيث انخفض تأييده إلى أقل من 50% في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، هذا هو السبب في أن الناخبين يرونه الخاسر الأكبر".