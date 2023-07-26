بالصور.. سقوط رافعة من مبنى شاهق في نيويورك وإصابة 11 شخصًا

وبدأ الحريق في محرك الرافعة على ارتفاع 45 طابقًا، حين كان قائد الرافعة يقوم بعمله في قمرة القيادة برفع 16 قطعة من الخرسانة، وحاول إطفاءها يدويًّا قبل أن يفرَّ إلى مكان آمن.