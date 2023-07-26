بالصور.. سقوط رافعة من مبنى شاهق في نيويورك وإصابة 11 شخصًا

اندلع حريق في رافعة بناء على سطح مبنى شاهق في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، وانهارت جزئيًّا على الشارع مساء الأربعاء؛ ما أدى إلى إصابة 11 شخصًا، بحسب المسؤولين الأمنيين بالمدينة.
وبدأ الحريق في محرك الرافعة على ارتفاع 45 طابقًا، حين كان قائد الرافعة يقوم بعمله في قمرة القيادة برفع 16 قطعة من الخرسانة، وحاول إطفاءها يدويًّا قبل أن يفرَّ إلى مكان آمن.
وأثناء سقوط الجزء العلوي من الرافعة وحمولتها البالغة 16 طنًّا اصطدمت بمبنى مجاور.
وقد أُصيب تسعة مدنيين واثنين من رجال الإطفاء بإصابات طفيفة.