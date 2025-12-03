دعوات لإجلاء عشرات الأسر والأطفال من بابنوسة وسط تصاعد الاشتباكات

أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها العميق حيال الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، وسط السودان، بعد اشتباكات عنيفة شهدتها المدينة، ما أدى إلى مصير مجهول لعشرات الأسر والأطفال.
وأوضحت الشبكة أن الاشتباكات المتصاعدة تُهدد سلامة المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، داعية إلى ضمان حمايتهم وعدم احتجازهم على خلفية انتماءات أقاربهم، كما طالبت بفتح ممرات إنسانية آمنة لإجلاء المتضررين وتقديم المساعدات العاجلة لهم.
وأكدت الشبكة على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه المدنيين في بابنوسة، داعية إلى توفير الدعم الإنساني العاجل للضحايا والنازحين نتيجة العنف المستمر.
وتُعد مدينة بابنوسة مركزًا اقتصاديًا مهمًا في غرب السودان، إذ تضم مصنعًا للألبان وتشكّل محطة رئيسية في شبكة السكك الحديدية التي تربط مناطق البلاد المختلفة.