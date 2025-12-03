دعوات لإجلاء عشرات الأسر والأطفال من بابنوسة وسط تصاعد الاشتباكات

أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها العميق حيال الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، وسط السودان، بعد اشتباكات عنيفة شهدتها المدينة، ما أدى إلى مصير مجهول لعشرات الأسر والأطفال.