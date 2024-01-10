اليوم الـ96 للعدوان.. 58 شهيدًا وعشرات الجرحى خلال آخر 24 ساعة بغزة

وقصفت طائرات حربية منزلًا في مخيم دير البلح وسط القطاع؛ مما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف ومكثف المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، وسقط عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من النازحين من مدينة غزة، وشمال القطاع؛ فيما قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع؛ مما أدى إلى استشهاد عشرين مواطنًا على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.