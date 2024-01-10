اليوم الـ96 للعدوان.. 58 شهيدًا وعشرات الجرحى خلال آخر 24 ساعة بغزة

استُشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من قِبَل قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في اليوم السادس والتسعين للعدوان.
واستشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون بجروح برصاص قوات الاحتلال المتمركزة على الطريق الساحلي في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.
وفي السياق وفق وكالة وفا للأنباء، استشهد 15 مواطنًا، وأصيب العشرات جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية بصاروخ منزلًا مأهولًا يعود لعائلة نوفل غرب مدينة رفح جنوب القطاع، نُقل غالبيتهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة.
وقصفت طائرات حربية منزلًا في مخيم دير البلح وسط القطاع؛ مما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف ومكثف المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، وسقط عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من النازحين من مدينة غزة، وشمال القطاع؛ فيما قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع؛ مما أدى إلى استشهاد عشرين مواطنًا على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة عسلية في بلدة جباليا شمال القطاع.
وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية عشرات القذائف الصاروخية صوب منازل المواطنين في منطقة الواحة والسودانية وأطراف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وقبالة بحر وسط وجنوب القطاع؛ مما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى.
وبلغت حصيلة الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي وسط قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية 58 شهيدًا، وعشرات الجرحى.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي الجوي والبري والبحري على القطاع، مخلفًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين، ودمارًا كبيرًا في المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات والبنية التحتية.