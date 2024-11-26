"الهدنة المنتظرة".. هل تنجح إسرائيل و"حزب الله" في إنهاء الحرب؟

على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه هذه الهدنة المقترحة. فكيف يمكن للجيش اللبناني، الذي لا يملك سلطة على حزب الله، أن يضمن التزام الميليشيا بالاتفاق؟ تسعى إسرائيل للحصول على ضمانات من الولايات المتحدة لدعمها في حال انتهاك حزب الله للاتفاق. كما أن بعض وزراء نتنياهو، وخاصة قادة اليمين المتطرف، أبدوا تحفظات قوية على الصفقة.