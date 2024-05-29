"مصنعها في كاليفورنيا".. "سي إن إن": "إسرائيل" استخدمت ذخائر أمريكية في مجزرة مخيم النازحين برفح

ورغم ذلك، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يغير سياسته تجاه "إسرائيل"، مما يشير إلى أن الضربة المميتة في رفح لم تتجاوز بعد الخط الأحمر، الذي من شأنه أن يجبر على إجراء تغييرات في الدعم الأمريكي، على الرغم من قوله في مقابلة مع "سي إن إن"، في وقت سابق من هذا الشهر إنه لن يسمح باستخدام أسلحة أمريكية معينة في هجوم كبير في رفح.