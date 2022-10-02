ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "إيان" في فلوريدا إلى 44 قتيلاً

وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن 1.9 مليون شخص في ولاية فلوريدا، كما تلقت السلطات المحلية أكثر من 200 ألف بلاغ بانقطاع التيار الكهربائي في ولاية كارولينا الجنوبية يوم الجمعة، و138 ألف بلاغ آخر في ولاية كارولينا الشمالية.