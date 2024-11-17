مواجهات عنيفة بتل أبيب.. تجنيد اليهود المتشددين يزيد الانقسام وسط احتدام المعارك ضد "حماس" و"حزب الله"

يأتي هذا التصعيد في ظل قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في يونيو الماضي، الذي أنهى الإعفاءات الشاملة التي كانت تمنح لطلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية منذ تأسيس "إسرائيل" عام 1948، القرار أثار غضباً واسعاً بين الحريديم، الذين يرون في الخدمة العسكرية تهديداً لطبيعة حياتهم الدينية المحافظة.