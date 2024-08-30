الذريعة والمقاطعة 145 مرة.. معركة "الميكروفون" تشتعل بين "ترامب" و"هاريس"!

كما تساءلت عن السبب الذي دفع هاريس إلى طلب السماح بإدخال ملاحظات معها خلال تلك المواجهة المرتقبة بعد 11 يومًا، علمًا أنه خلال انتخابات العام 2020 كان للحزبين موقفان مختلفان تمامًا؛ إذ عارض فريق ترامب حينها كتم صوت الميكروفون خلال المناظرات مع بايدن، قائلًا: إنه "من غير المقبول على الإطلاق أن يمارس أي شخص مثل هذه السلطة"، في حين طالبت حملة بايدن بكتم الميكروفونات؛ لأن مقاطعة المرشح لمنافسه أثبتت أنها تشتت الانتباه، ووقتها عمد ترامب إلى مقاطعة بايدن 145 مرة.