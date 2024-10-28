الجمود يسيطر على تشكيل الحكومة اليابانية.. والفضائح لاتزال تعصف بالائتلاف الحاكم

لم تحظ تشكيلة الحكومة المستقبلية في اليابان بالاستقرار إلى اليوم (الاثنين)، بعد أن عاقب الناخبون ائتلاف رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، التي تلوثت بالفضائح في انتخابات مبكرة في نهاية الأسبوع، ولم يفز أي حزب بتفويض واضح لقيادة رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وأدى عدم اليقين إلى انخفاض قيمة الين إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مع استعداد المحللين لأيام، أو ربما أسابيع، من المشاحنات السياسية لتشكيل حكومة وربما تغيير الزعيم، وفقاً لـ"رويترز".
وتواجه اليابان حالياً رياحًا اقتصادية معاكسة، ووضعًا أمنيًا متوترًا تغذيه الصين الحازمة وكوريا الشمالية المسلحة نوويًا، قبل أسبوع من توجه الناخبين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات أخرى لا يمكن التنبؤ بها.
وقال "إيشيبا" في مؤتمر صحفي: "لا يمكننا أن نسمح ولو للحظة واحدة بالركود ونحن نواجه أوضاعًا صعبة للغاية في بيئتنا الأمنية والاقتصادية على حد سواء"، متعهدًا بالاستمرار في منصبه كرئيس للوزراء.
وحصل حزبه الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو على 215 مقعدًا في مجلس النواب في البرلمان/ بعد أن كان 279 مقعدًا، حيث عاقب الناخبون شاغلي المناصب بسبب فضيحة تمويل وأزمة غلاء المعيشة. وفقد اثنان من الوزراء في الحكومة وزعيم حزب كوميتو كيتشي إيشي مقاعدهم.
أما الفائز الأكبر في هذه الليلة، وهو الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني المعارض الرئيسي، فقد حصل على 148 مقعدًا، بعد أن كان 98 مقعدًا في السابق، لكنه لا يزال أقل بكثير من الأغلبية التي تبلغ 233 مقعدًا.
ويجري التصويت على من سيتولى رئاسة الوزراء في جلسة برلمانية خاصة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب ما ذكرت مصادر متعددة من الائتلاف الحاكم لوكالة كيودو للأنباء.
ولا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان "إيشيبا" -الذي أصبح رئيسًا للوزراء قبل أقل من شهر- يمكنه البقاء لقيادة الحكومة بعد الهزيمة، كما حققت الأحزاب الصغيرة أيضًا مكاسب، وقد يكون دورها في المفاوضات أساسيًا.
وصرح زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي الياباني يوشيهيكو نودا، أنه سيعمل مع الأحزاب الأخرى لمحاولة الإطاحة بشاغلي المنصب، على الرغم من أن المحللين يرون أن هذا احتمال بعيد.
وحكم الحزب الليبرالي الديمقراطي اليابان طوال تاريخها بعد الحرب العالمية الثانية تقريبًا، وكانت النتيجة أسوأ انتخابات له منذ أن فقد السلطة لفترة وجيزة في عام 2009 لصالح الحزب الديمقراطي المسيحي.
ودعا "إيشيبا"، الذي تم اختياره في سباق متقارب لقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في أواخر الشهر الماضي، إلى إجراء الانتخابات قبل عام من موعدها في محاولة لتأمين تفويض شعبي.
وأشارت تقييماته الأولية إلى أنه قد يكون قادرًا على الاستفادة من شعبيته الشخصية، ولكن مثل سلفه فوميو كيشيدا تم إضعافه بسبب الاستياء من تعامله مع فضيحة تتعلق بتبرعات غير مسجلة لنواب الحزب الليبرالي الديمقراطي.