الجمود يسيطر على تشكيل الحكومة اليابانية.. والفضائح لاتزال تعصف بالائتلاف الحاكم

أما الفائز الأكبر في هذه الليلة، وهو الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني المعارض الرئيسي، فقد حصل على 148 مقعدًا، بعد أن كان 98 مقعدًا في السابق، لكنه لا يزال أقل بكثير من الأغلبية التي تبلغ 233 مقعدًا.