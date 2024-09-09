حصيلة جديدة لفيضانات المغرب.. مصرع 18 شخصًا و4 في عداد المفقودين

لقي 18 شخصًا مصرعهم، فيما لا يزال 4 أشخاص في عداد المفقودين، في حصيلة جديدة للخسائر والأضرار التي خلفتها التساقطات المطرية الرعدية القوية التي عرفتها عدد من مناطق جنوب المغرب.
وفي التفاصيل، قالت وزارة الداخلية المغربية، الاثنين، إنه تم تسجيل 10 وفيات في طاطا، و5 أشخاص في كل من الراشيدية وتزنيت، وشخصان في تنغير وشخص واحد في تارودانت.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنه جرى حصر قائمة بـ4 أشخاص في عداد المفقودين بإقليم طاطا، يتواصل البحث عنهم بشكل متواصل وحثيث، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وفيما يتعلق بالخسائر المادية التي خلفتها الفيضانات التي وصفت بـ"غير المسبوقة"، أوضح المصدر ذاته أن المناطق المتضررة عرفت تسجيل: انهيار 56 مسكنًا، منها 27 مسكنًا عرف انهيارًا كليًا، وانهيار كلي أو جزئي لـ8 منشآت فنية متوسطة، وإلحاق أضرار بشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكات الهاتفية، فيما مكنت التدخلات الميدانية التي قامت بها الفرق التقنية من إصلاح جزء مهم من الشبكة الكهربائية، فيما تم تأمين إعادة الربط بشبكات الماء الشروب وخدمات الاتصالات بشكل كلي.
وكذلك تسببت الفيضانات في انقطاعات مؤقتة بـ110 مقاطع طرقية، حيث تمكنت المصالح المختصة لحد الساعة من إعادة حركة المرور إلى طبيعتها بـ 84 مقطعًا منها.
وأشارت وزارة الداخلية، إلى أن مختلف السلطات العمومية تعمل على التفاعل السريع والناجع مع هذه الوضعية الاستثنائية، واتخاذ سائر التدابير المناسبة لتقديم الدعم للمواطنين.