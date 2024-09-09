حصيلة جديدة لفيضانات المغرب.. مصرع 18 شخصًا و4 في عداد المفقودين

وفيما يتعلق بالخسائر المادية التي خلفتها الفيضانات التي وصفت بـ"غير المسبوقة"، أوضح المصدر ذاته أن المناطق المتضررة عرفت تسجيل: انهيار 56 مسكنًا، منها 27 مسكنًا عرف انهيارًا كليًا، وانهيار كلي أو جزئي لـ8 منشآت فنية متوسطة، وإلحاق أضرار بشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكات الهاتفية، فيما مكنت التدخلات الميدانية التي قامت بها الفرق التقنية من إصلاح جزء مهم من الشبكة الكهربائية، فيما تم تأمين إعادة الربط بشبكات الماء الشروب وخدمات الاتصالات بشكل كلي.