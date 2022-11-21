هل أبلغت "إيفانكا" وزوجها عن "وثائق ترامب السرية"؟ بيان وانسحاب

وزعم، مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب في حوار مع قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، أن إيفانكا، البالغة من العمر 41 سنة، وزوجها كوشنر، هما مَن أبلغا السلطات المختصة عن وجود وثائق سرية في منزل ترامب.