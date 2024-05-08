"التعاون الإسلامي" تُرحب بقرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين

كما جددت المنظمة دعوتها لجميع دول العالم التي لم تعترف بعدُ بدولة فلسطين، أن تبادر بإعلان هذا الاعتراف؛ دعمًا للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على أساس رؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.