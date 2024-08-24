"طوابير الجوع".. ساعات الانتظار للحصول على الطعام تنضمّ لمأساة أوامر الإخلاء المتتالية بغزة

ووفق "سكاي نيوز عربية": كان الجوع واليأس واضحين، الجمعة، في مخيم الخيام على طول شاطئ دير البلح، بعد شهر من أوامر الإخلاء المتتالية التي دفعت آلاف الفلسطينيين إلى المنطقة التي يطلق عليها جيش الاحتلال "منطقة إنسانية".