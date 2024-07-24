"نتنياهو" أمام الكونجرس يكشف رؤيته لغزة بعد الحرب ويدعو لتحالف مع أمريكا ضد إيران

وسط تصفيق وتصفير حاد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمة طويلة أمام الكونجرس الأمريكي، إن غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح، وتحت إدارة مدنية فلسطينية، لا تسعى إلى تدمير إسرائيل، داعيًا إلى تحالف في الشرق الأوسط لمواجهة إيران.
وفي التفاصيل، دعا نتنياهو إلى غزة منزوعة السلاح، يديرها فلسطينيون لا يسعون إلى تدمير إسرائيل، وقال: "بعد انتصارنا، بمساعدة شركائنا الإقليميين، فإن غزة منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين يمكن أيضًا أن تفضي إلى مستقبل من الأمن والازدهار والسلام. تلك هي رؤيتي حيال غزة".
وأضاف: "يجب أن تكون لغزة إدارة مدنية يديرها فلسطينيون، لا يسعون إلى تدمير إسرائيل".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الحرب في غزة "ليست صراع حضارات، بل صراعًا بين البربرية والحضارة". مضيفًا: "إنه صراع بين من يمجدون الموت ومن يقدسون الحياة".
وفي بداية حديثه، قال نتنياهو: "نلتقي اليوم عند مفترق طرق في التاريخ. عالمنا في حالة اضطراب".
وحث أمريكا على الوقوف مع إسرائيل قائلاً: "لكي تنتصر قوى الحضارة يجب أن تقف أمريكا وإسرائيل معًا؛ لأنه عندما نقف معًا يحدث شيء بسيط للغاية: نحن ننتصر، وهم يخسرون".
وشدد نتنياهو أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي أمس الأربعاء على أن "محور الإرهاب" بقيادة إيران يهدد إسرائيل والولايات المتحدة والعالم العربي.
وقال: "عالمنا يشهد اضطرابات. في الشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب بقيادة إيران أمريكا وإسرائيل وأصدقاءنا العرب. هذا ليس صراع حضارات. إنه صراع بين الهمجية والحضارة".
وأشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يخاطب فيها الكونجرس الأمريكي، ووصف المحتجين على الحرب في غزة، الذين تجمعوا خارج مبنى الكابيتول، بأنهم "أغبياء، تستخدمهم إيران".
وأدلى نتنياهو بتعليقاته في كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسَي الكونجرس، قاطعها عشرات النواب من الحزب الديمقراطي، الذين عبَّر بعضهم عن انزعاجهم من عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين، والأزمة الإنسانية في حرب إسرائيل ضد حماس.
ودعا نتنياهو إلى تحالف أمني في الشرق الأوسط لمواجهة "تهديد إيران"، أطلق عليه "تحالف إبراهيم".
جاء ذلك خلال خطاب له في الكونجرس الأمريكي، تجاوز 50 دقيقة، وتخلله عاصفة من التصفيق المتكرر؛ إذ قال نتنياهو: "يمكن لأمريكا وإسرائيل تشكيل تحالف أمني في الشرق الأوسط لمواجهة تهديد إيران".
وأضاف: "التحالف الجديد سيكون امتدادًا طبيعيًّا لاتفاقات إبراهيم. جميع الدول التي ستصنع سلامًا مع إسرائيل مدعوة للانضمام لهذا التحالف. لدي اسم لهذا التحالف الجديد: تحالف إبراهيم".
ومن أبرز العبارات التي قالها رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الكونجرس: "أتيت لأؤكد لكم شيئًا واحدًا، هو أننا سننتصر. يتعين أن تقف أمريكا وإسرائيل معًا. منخرط في جهود مكثفة لتأمين إطلاق سراح الرهائن. أشكر بايدن لدعمه المخلص لإسرائيل، ولأنه صهيوني فخور بصهيونيته".