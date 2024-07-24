"نتنياهو" أمام الكونجرس يكشف رؤيته لغزة بعد الحرب ويدعو لتحالف مع أمريكا ضد إيران

وفي التفاصيل، دعا نتنياهو إلى غزة منزوعة السلاح، يديرها فلسطينيون لا يسعون إلى تدمير إسرائيل، وقال: "بعد انتصارنا، بمساعدة شركائنا الإقليميين، فإن غزة منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين يمكن أيضًا أن تفضي إلى مستقبل من الأمن والازدهار والسلام. تلك هي رؤيتي حيال غزة".