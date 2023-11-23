حماس تُدين اعتقال إسرائيل لمدير مستشفى الشفاء في غزة داعية الصحة العالمية للتدخل

أعلنت حركة حماس عن إدانتها بشدة لاعتقال إسرائيل لمدير مستشفى الشفاء في غزة؛ داعية الصليب الأحمر والصحة العالمية للضغط على إسرائيل لإطلاق سراحه.
وكان رئيس الأقسام في مستشفى الشفاء بغزة، قد أعلن في حديث لوكالة "فرانس برس" أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مدير المستشفى، وعددًا من كبار الأطباء اليوم الخميس.
وقال خالد أبو سمرة رئيس الأقسام في المستشفى إنه "تم اعتقال الطبيب محمد أبو سلمية مع عدد من كبار الأطباء الآخرين".
واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بعد معارك عنيفة في محيطه وقال إنه عثر على "ذخائر وأسلحة ومعدات عسكرية" تعود لحركة "حماس".
وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هغاري: "لدينا الدليل على أن المستشفى كان يُستخدم لأغراض عسكرية وإرهابية بما يتنافى والقوانين الدولية".
وأصدرت "حماس" التي نفت مرارًا استخدام المستشفى في عمليات عسكرية، بيانًا وصفت فيه الادعاءات الإسرائيلية بأنها "قصة ملفقة لن يصدقها أحد".
من جهتها أكدت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال "لم يعثر على أي عتاد أو سلاح" في مستشفى الشفاء في غزة، وأنها "لا تسمح بالأساس" بوجود أسلحة في المستشفيات التابعة لها.
وأشار تحليل بصحيفة "غارديان" البريطانية، إلى أن الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي من مستشفى الشفاء "فشلت في إثبات رواية أن "حماس" كانت تستخدم المجمع الطبي كمركز لقيادة عملياتها".