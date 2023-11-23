حماس تُدين اعتقال إسرائيل لمدير مستشفى الشفاء في غزة داعية الصحة العالمية للتدخل

من جهتها أكدت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال "لم يعثر على أي عتاد أو سلاح" في مستشفى الشفاء في غزة، وأنها "لا تسمح بالأساس" بوجود أسلحة في المستشفيات التابعة لها.