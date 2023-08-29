السودان.. البرهان يتّهم الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب ونهبت أموال وممتلكات المواطنين

ونفى البرهان ما وصفه بالأكاذيب التي تروج من قبل قوات الدعم السريع، أن النظام السابق والجماعات الإسلامية تستخدم الجيش السوداني لتنفيذ أجندته، مضيفًا: أن القوات المسلحة قوات قومية لا تسعى للاستيلاء على السلطة، ويجب على المجتمع الدولي أن يطمئن لذلك.