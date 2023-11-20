ثروات أقوى 5 مرشحين للسباق الرئاسي الأمريكي 2024

وبدأ فيفيك حياته المهنية في وول ستريت؛ حيث استثمر في أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية، قبل أن يؤسس شركته "Roivant Sciences" في عام 2014؛ بهدف الحصول على مشاريع بحث وتطوير الأدوية الواعدة التي تتجاهلها أو تفضل عدم الاستثمار فيها كبرى شركات الأدوية، وصلت قيمة الشركة السوقية اليوم إلى 7 مليارات دولار، وحقق نحو 150 مليون دولار من بيع أسهم الشركة، كما قام بتكوين جزء آخر من ثروته عن طريق تأليف الكتب بجانب نجاحه في الاستفادة من حصص في صناديق الاستثمار.