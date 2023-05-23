العاهل الأردني يتوعّد عصابات المخدرات التي تهدّد الأردن

ووجّه الملك عبدالله، بـ"صياغة إستراتيجية وطنية وقائية شاملة تشترك فيها الجهات ذات العلاقة كافة، تهدف لنشر ثقافة مجتمعية وتوعوية من المخدرات تسهم في إشراك المجتمع في مكافحتها وتلافي آثارها المدمّرة على المجتمع والفرد".