العاهل الأردني يتوعّد عصابات المخدرات التي تهدّد الأردن

توعّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني؛ بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية التي تهدّد أمن المملكة "الوطني والإقليمي بيد من حديد"، حسبما أفاد بيانٌ صادرٌ عن الديوان الملكي.
وأكّد الملك عبدالله، خلال زيارته إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام "تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي وإدارة مكافحة المخدرات، بما يمكنها من التصدّي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية، والضرب بيدٍ من حديد لكل مَن يهدّد أمننا الوطني والإقليمي".
وشدّد الملك عبدالله، على أن "قوّاتنا المسلّحة وأجهزتنا الأمنيّة أثبتتا دوماً كفاءة وقدرة عاليتين في الدفاع عن أمن الأردن، وما زالتا مستمرتين في التصدّي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية".
ووجّه الملك عبدالله، بـ"صياغة إستراتيجية وطنية وقائية شاملة تشترك فيها الجهات ذات العلاقة كافة، تهدف لنشر ثقافة مجتمعية وتوعوية من المخدرات تسهم في إشراك المجتمع في مكافحتها وتلافي آثارها المدمّرة على المجتمع والفرد".