بعد تداول أنباء عن تتبع شركة أمريكية لتحركات "بوتين" عبر الهاتف.. "الكرملين" يعلق

ويشار إلى أن الصحف الألمانية تحدثت في 2021 عن قيام وكالة الأمن القومي الأمريكية، بالتجسس بمساعدة الاستخبارات الدنماركية بين عامي 2012-2014، على العديد من السياسيين الأوروبيين، بما في ذلك على المستشارة الألمانية في ذلك الحين أنغيلا ميركل.