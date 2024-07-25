اليونيسف: تفاقم الوضع الإنساني في غزة ومقتل مئات وعجز في الإمدادات الأساسية

وأوضحت اليونيسف أن 24 شاحنة وقود، دخلت قطاع غزة يوم الأحد؛ بينما دخلت 46 شاحنة يوم الجمعة، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت القطاع في يوليو حتى الآن 674 شاحنة؛ حيث دخل إلى غزة أكثر من 2.1 مليون لتر من الوقود بين 1 و21 يوليو، بما في ذلك 378.700 لتر في 21 من الشهر الجاري.