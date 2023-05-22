"أوغان" يعلن دعم "أردوغان" في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية

أعلن القومي المتشدد سنان أوغان، اليوم (الاثنين)، أنه سيدعم الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا.
وقال "أوغان" الذي كان حاز 5.2 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى: "أطلب من الناخبين الذين صوّتوا لنا في الجولة الأولى أن يصوتوا لأردوغان في الجولة الثانية".
وأضاف: "لقد جعلنا الكمالية (مذهب مصطفى كمال أتاتورك) والقومية التركية أحد البنود الرئيسية في جدول أعمال البلاد، ووضعنا الناخب التركي القومي في قلب السياسة".
وتابع: "لم نطلب من أحد مصلحة شخصية أو منصبًا، بل تحدثنا مع الأطراف وفقًا للمبادئ".
وبرر سنان أوغان قراره بدعم "أردوغان" بأن "تحالف الأمة المعارض لم يستطع هزيمة التحالف الحاكم، ولم يستطع أن يُقنعنا بمشاريعه".