عمليات جراحية دون تخدير بغزة.. ومؤتمر صحفي وسط الجثث عقب مجزرة مستشفى المعمداني

وفي التفاصيل، أعلن محمد أبو سليمة مدير مستشفى الشفاء في غزة أن الأطباء تجري العمليات من دون تخدير للمصابين من القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني، مؤكدًا أن وزارة الصحة في غزة تطبق مبدأ المفاضلة في المعالجة، والعمليات تجرى من دون تخدير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عقب مجزرة مستشفى المعمداني.