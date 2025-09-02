"استياء واسع النطاق".. إسرائيل تواجه أزمة في تعبئة 60 ألف جندي احتياط لاحتلال غزة

فبعد ما يقرب من عامين من القتال المستمر على جبهات متعددة، يعاني جنود الاحتياط الإسرائيليون من إرهاق جسدي ونفسي، وكشفت مقابلات أجرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" مع أكثر من 30 ضابطًا وجنديًا عن استياء واسع النطاق، الجنود، الذين استُدعوا مرات عديدة، ويواجهون صعوبات في التوفيق بين التزاماتهم العسكرية والحياة المدنية. الكثيرون يشككون في أهداف الحرب، خاصة مع غياب انتصارات استراتيجية ملموسة في غزة.