"غالانت" لـ"نتنياهو": المقترح المصري جيد.. ونحن مسؤولون عن إعادة الأسرى

وعلى ما يبدو أن رأي وزير الدفاع يتطابق إلى حد ما مع الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، الذي أقترح على الأطراف السياسية وجميع أصحاب القرار انتظار التحديثات الرسمية والتصرف بهدوء وعدم الدخول في حالة من الهستيريا لأسباب سياسية، في إشارة منهم إلى دراسة المقترح المصري بشكل جيد.