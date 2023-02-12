الأمم المتحدة تقول إن المجتمع الدولي خذل السوريين حتى الآن

حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، بأن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا التي تخطت حتى الآن 28 ألف قتيل ستتضاعف أو أكثر.
وزار غريفيث في تركيا مدينة كهرمان مرعش مركز الزلزال بقوة 7.8 درجات الذي وقع الاثنين وتسبب في سقوط 28191 قتيلًا بينهم 24617 في هذا البلد، و3574 في سوريا المجاورة.
والأحد قال غريفيث: إن الناس في سوريا لديهم الحق بأن يشعروا أنهم متروكون لأن المساعدات التي ينتظرونها لم تصل، داعيًا إلى تصحيح هذا الأمر بأسرع وقت.
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، الأحد: إن المجتمع الدولي "خذل حتى الآن الناس في شمال غرب سوريا"، وإن لديهم الحق بأن يشعروا أنهم "متروكون لمصائرهم".
وقال غريفيث في تغريدة: إنه موجود حاليًّا عند الحدود التركية-السورية. وأضاف كاتبًا: "أبحث عن المساعدة الدولية التي لم تصل إلى سوريا". واجبي والتزامنا هو تصحيح هذا الفشل بأسرع ما يمكن".