الأمم المتحدة تقول إن المجتمع الدولي خذل السوريين حتى الآن

وقال غريفيث في تغريدة: إنه موجود حاليًّا عند الحدود التركية-السورية. وأضاف كاتبًا: "أبحث عن المساعدة الدولية التي لم تصل إلى سوريا". واجبي والتزامنا هو تصحيح هذا الفشل بأسرع ما يمكن".