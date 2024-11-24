تمويل غامض ومتبرعون سريون.. ما أسباب تأخر "ترامب" في نقل السلطة؟

وفريق ترامب الانتقالي، بقيادة ليندا ماكمان وهوارد لوتنيك، تجاوز المواعيد النهائية لتوقيع مذكرات التفاهم مع إدارة الرئيس جو بايدن. هذه الوثائق، التي تنظم انتقال السلطة، تُعد جزءاً أساسياً من أي عملية انتقال سلسة. وفي حين أبدت إدارة بايدن استعدادها للتعاون، لم يُحرَز أي تقدم يُذكر، مما أثار انتقادات واسعة من جهات سياسية مختلفة. السيناتور إليزابيث وارن وصفت هذا التأخير بأنه "غير مسبوق" وحذرت من مخاطره على استقرار المؤسسات.