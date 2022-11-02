البيت الأبيض: سنفرض تكاليف باهظة على المسؤولين عن العنف في إيران

واندلعت الاحتجاجات في 16 سبتمبر الماضي بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران من قِبل ما تُعرف بـ"شرطة الأخلاق" بتهمة "ارتداء ملابس غير لائقة"، وخرقها قواعد لباس المرأة الصارمة المفروضة في البلاد منذ بداية الثمانينيات.