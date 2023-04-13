القوات النيجيرية تستهدف عددًا من قُطّاع الطرق في بيرنين غواري

تَلَقّت وزارة الدفاع النيجيرية، نداء استغاثة بأن قُطّاع طرق مسلحين يهاجمون قرية سابون لاي في بيرنين غواري.
وتم التأكيد على أن قُطّاع الطرق كانوا يطلقون النار ويسرقون الماشية وينهبون الممتلكات ويرتكبون جرائم شنيعة أخرى؛ الأمر الذي دفع السكان إلى التهافت على الأمان الذي تُوَفره القوات النيجيرية.
وعلى الفور، تم الاتصال بالقوات الجوية النيجيرية في عملية Whirl Punch، واستجابت الوحدة على الفور للموقع.
وعند الوصول إلى Sabon Layi، كشف الفحص الدقيق عن وجود أنشطة بشرية عادية في الموقع المُبلَغ عنه.
ومع ذلك، على بُعد حوالى أربعة كيلومترات شمال قرية سابون لاي، شوهد قُطّاع الطرق وهم يفرون بحثًا عن غطاء من الطائرات. وتم الاشتباك معهم وتحييدهم.
ولم يلاحظ أي تحرك آخر بعد الاستهداف، وحافظت الطائرة على وجودها في سماء المنطقة قبل الانسحاب.
وبينما تنتظر الحكومة تقريرًا رسميًّا عن الهجوم الأوليّ على قرية سابون لاي؛ أشاد المحافظ ناصر الرفاعي بالقيادة الجوية واستجابتها السريعة، وأعرب عن امتنانه لتحييد قُطّاع الطرق الفارّين.