القوات النيجيرية تستهدف عددًا من قُطّاع الطرق في بيرنين غواري

وتم التأكيد على أن قُطّاع الطرق كانوا يطلقون النار ويسرقون الماشية وينهبون الممتلكات ويرتكبون جرائم شنيعة أخرى؛ الأمر الذي دفع السكان إلى التهافت على الأمان الذي تُوَفره القوات النيجيرية.