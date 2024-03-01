كيف تفاعل العالم مع "إطلاق النار الإسرائيلي" أثناء توزيع مساعدات في غزة؟

ندّدت فرنسا بـ”إطلاق النار الإسرائيلي غير المبرر” أثناء توزيع مساعدات، الذي خلف أكثر من 110 قتلى و760 جريحاً في شمال غزة، بحسب حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
وقالت "الخارجية" الفرنسية، في بيان، إن “إطلاق عسكريين إسرائيليين النار على مدنيين يحاولون الوصول إلى الغذاء أمرٌ غير مبرر”، مشيرة إلى أن “هذا الحدث المأساوي يأتي في وقتٍ يشكّل فيه الوضع الإنساني في غزة حالة طوارئ مطلقة” مع “أعداد متزايدة لا تحتمل من المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون الجوع والمرض”.
وأضافت “ننتظر تسليط الضوء بالكامل على الأفعال المذكورة، وهي خطيرة للغاية”، مشددةً على أنه “من مسؤولية إسرائيل الالتزام بقواعد القانون الدولي وحماية توزيع المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين”.
وندّد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس؛ الخميس، بمقتل نحو مئة فلسطيني خلال توزيع مساعدات غذائية في شمال القطاع.
وقال ألباريس؛ عبر منصة إكس، إن “الطبيعة غير المقبولة لما حدث في غزة، حيث يموت العشرات من المدنيين الفلسطينيين أثناء انتظارهم للحصول على الطعام، تؤكّد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار”.
وأضاف أن “المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل دون عوائق”، مشدداً على “ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي”.
وأعلنت وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس، مقتل ما لا يقل عن 112 فلسطينياً وإصابة 760 آخرين، الخميس، عندما هرع حشدٌ من الناس إلى قافلة مساعدات غذائية.
وقالت حماس، إن الجيش الإسرائيلي فتح النار على الحشد، في حين أقرّت إسرائيل فقط بحدوث “إطلاق نار محدود” من الجنود الذين شعروا “بالتهديد”، مرجحة أن سقوط أغلبية القتلى من جرّاء التدافع.
“أشعر بالرعب.. ومصدوم” بتلك العبارات عبّر كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل؛ عن صدمتهما، لمقتل 110 فلسطينيين خلال عملية توزيع مساعدات في “دوار النابلسي” شمال غزة، فجر أمس الخميس، بحسب حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
وقال غوتيريش؛ إن مقتل أكثر من 100 شخص كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية مسألة تتطلب تحقيقاً مستقلاً وفعالاً.
كما أضاف، أنه “مصدوم” من أحدث تطورات الحرب الإسرائيلية في غزة.
وندّد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل؛ الخميس، بـ”المجزرة الجديدة… غير المقبولة على الإطلاق” بعد مقتل أكثر من 110 فلسطينيين خلال عملية توزيع مساعدات في شمال القطاع الفلسطيني، بحسب حصيلة لوزارة الصحة.
وقال بوريل؛ عبر منصة إكس، “أشعر بالهلع من التقارير عن مذبحة أخرى بين المدنيين في غزة الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية”، مضيفاً أن سقوط القتلى “غير مقبول على الإطلاق”.
وصفت تركيا الخميس الأحداث التي أدّت إلى مقتل أكثر من مئة شخص، بحسب حماس، خلال توزيع مساعدات غذائية في القطاع الفلسطيني، بأنها “جريمة جديدة ضد الإنسانية”.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، “إسرائيل أضافت جريمة جديدة إلى جرائمها ضد الإنسانية”.
وأضافت “حقيقة أن إسرائيل، التي حكمت على سكان غزة بالمجاعة، استهدفت هذه المرة مدنيين أبرياء يقفون في طوابير للحصول على المساعدات الإنسانية، دليل على أن (إسرائيل) تتعمّد تدمير الشعب الفلسطيني بمجمله”.