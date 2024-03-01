كيف تفاعل العالم مع "إطلاق النار الإسرائيلي" أثناء توزيع مساعدات في غزة؟

وقالت "الخارجية" الفرنسية، في بيان، إن “إطلاق عسكريين إسرائيليين النار على مدنيين يحاولون الوصول إلى الغذاء أمرٌ غير مبرر”، مشيرة إلى أن “هذا الحدث المأساوي يأتي في وقتٍ يشكّل فيه الوضع الإنساني في غزة حالة طوارئ مطلقة” مع “أعداد متزايدة لا تحتمل من المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون الجوع والمرض”.