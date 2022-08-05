بيلوسي تؤكّد أن أمريكا "لن تسمح" بعزل تايوان

وتعد الصين الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها. وردت على الزيارة بتدريبات عسكرية الخميس واسعة غير مسبوقة حول الجزيرة، لا سيما إطلاق صواريخ باليستية كان يمكن أن يسقط بعضها في المنطقة.