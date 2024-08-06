القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير مُسيَّرة وصاروخَيْن باليستيَّيْن للحوثيين

يُذكر أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يشن غارات منذ أشهر، تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردًّا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.