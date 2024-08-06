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القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير مُسيَّرة وصاروخَيْن باليستيَّيْن للحوثيين

قالت إن الميليشيا أطلقتها من مناطق خاضعة لسيطرتها باليمن فوق البحر الأحمر
سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر
سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نجحت في تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين، وصاروخَيْن باليستيَّيْن مضادَّيْن للسفن، أطلقتها الميليشيات من مناطق خاضعة لسيطرتها في اليمن فوق البحر الأحمر.

وفي التفاصيل، أوضح بيان القيادة أن "هذه الأسلحة شكلت تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وأضافت: "هذا السلوك المتهور والخطير من جانب الحوثيين المدعومين من إيران يستمر في تهديد الاستقرار والأمن الإقليميَّيْن"، وفقًا لـ"العربية نت".

يُذكر أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يشن غارات منذ أشهر، تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردًّا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخُّل واشنطن ولندن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديًّا في يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

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