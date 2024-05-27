الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بتفسير عملياتها على رفح رغم قرار محكمة العدل

وشكل التكتل الذي يضم 27 دولة، بعثة عام 2005 للمساعدة في مراقبة المعبر لكن تم تعليق عملها بعد عامين إثر سيطرة حركة حماس على غزة، حيث أكد بوريل أنه تلقى موافقة أولية من الوزراء لوضع خطة للبعثة.