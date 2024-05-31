كاد أن يحكم أمريكا من محبسه.. "ترامب ليس الأول".. هذا المرشح سبقه من خلف القضبان

يوجين فكتور ديبس. هذا هو اسم الرجل الذي خاض غمار الانتخابات الرئاسية الأمريكية من محبسه، وحاز عدد أصوات كبيرًا، وكاد أن يحكم بلاد العم سام من خلف القضبان. ففي مطلع القرن العشرين، وتحديدًا عام 1920م، جرى سباق الانتخابات في الوقت الذي كان يقضي فيه "ديبس" عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، وقاد حملته الانتخابية والقيود في يديه، وحريته حبيسة السجن، واستطاع الحصول على نحو مليون صوت بالانتخاب المباشر إلا أنها لم تكن كفيلة لإعلان فوزه؛ إذ فشل في الحصول على أصوات المجمع الانتخابي، وخرج خالي الوفاض من السباق.