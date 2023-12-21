"اليونيسف" تحذّر من تعرّض 3 ملايين طفل سوداني للخطر بسبب الحرب

وبيّنت "اليونيسف" أن نحو 6 ملايين شخص، نصفهم تقريبًا من الأطفال، يعيشون في ولاية الجزيرة، وقد أُجبر عشرات الآلاف من الأطفال الأكثر هشاشة في ولاية الجزيرة على الفرار من منازلهم؛ بحثًا عن الأمان مع اندلاع القتال في مناطق كانت تعتبر في السابق آمنة نسبيًّا.