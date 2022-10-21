"الموت لخامنئي".. احتجاجات إيران تشتعل بين "زاهدان" و"الجمعة الدامية"

ولطالما أشار نشطاء ومنظّمات غير حكومية إلى أنّ هذه المنطقة تواجه تمييزًا من قبل السلطة الدينية في طهران؛ حيث يُقتل عدد من البلوش في اشتباكات مع سلطات إنفاذ القانون كل عام، أو يُدانون أو يُعدَمون.