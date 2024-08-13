أمين الجامعة العربية يُدين اقتحام متطرفين إسرائيليين للأقصى

وقال "أبوالغيط" في بيان له اليوم: إن الاقتحام جرى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية التي حَوّلت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، وفرضت قيودًا على دخول المصلين.