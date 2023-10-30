وصول الدفعة الثامنة من مساعدات غزة.. 59 شاحنة تدخل من معبر رفح

من جانب آخر، أكد المتحدث باسم معبر رفع في الجانب الفلسطيني وائل أبو عمر، أن 26 شاحنة من دفعة المساعدات التي دخلت اليوم، وصلت بالفعل إلى الجانب الفلسطيني من المعبر بينما تخضع بقية الدفعة للإجراءات في الجانب المصري ومنتظر وصولها تباعًا، مشيرًا إلى أن الشاحنات التي وصلت تحمل أغذية ومياهًا للشرب وأدوية.