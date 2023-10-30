وصول الدفعة الثامنة من مساعدات غزة.. 59 شاحنة تدخل من معبر رفح
أعلن منسق قافلة المساعدات أمام معبر رفح، محمد راجح، عن دخول الدفعة الثامنة من المساعدات المخصصة لقطاع غزة مساء الاثنين.
وتفصيلاً، أوضح راجح أن الدفعة الثامنة تضم 59 شاحنة، بواقع 25 شاحنة من قافلة المساعدات المصرية التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و34 شاحنة من جانب الهلال الأحمر المصري وهي من المساعدات الدولية التي وصلت عبر مطار العريش في شمال سيناء.
وأشار راجح إلى أن قافلة المساعدات أمام معبر رفح تزداد بشكل يومي وكلما دخلت مجموعة شاحنات لغزة جاء أكثر منها سواء من مساعدات مصرية أو دولية، وفقًا لـ "سكاي نيوز عربية".
وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مرونة أكبر في إدخال شاحنات المساعدات، مشيرًا إلى أن شاحنات المساعدات التي دخلت، الاثنين، تحمل بجانب الأغذية والمياه والدواء، ملابس وأغطية.
من جانب آخر، أكد المتحدث باسم معبر رفع في الجانب الفلسطيني وائل أبو عمر، أن 26 شاحنة من دفعة المساعدات التي دخلت اليوم، وصلت بالفعل إلى الجانب الفلسطيني من المعبر بينما تخضع بقية الدفعة للإجراءات في الجانب المصري ومنتظر وصولها تباعًا، مشيرًا إلى أن الشاحنات التي وصلت تحمل أغذية ومياهًا للشرب وأدوية.
وأكد أبو عمر أن إجمالي شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة بالفعل منذ إعادة فتح المعبر بلغ 157 شاحنة .
يُذكر أن الأمم المتحدة تعد عدد شاحنات المساعدات التي تدخل لغزة منذ إعادة فتح معبر رفح محدودًا جدًا، وطالبت "بدخول 100 شاحنة يوميًا لإغاثة 2.4 مليون نسمة هم سكان القطاع المحرومون من كل شيء".