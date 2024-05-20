متطابقة وموجزة وبلا تفاصيل.. روايات الإعلام الإيراني عن وفاة "رئيسي" ومرافقيه

وفي سردها للوقائع، أوردت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أنه بعد انتهاء مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر أرس الحدودي المشترك بين إيران وجمهورية أذربيجان، التي جرت بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ظهر أمس، توجه "رئيسي" والوفد المرافق له بثلاث مروحيات إلى مدينة تبريز؛ لتدشين مشروع لتحسين جودة إنتاج مصفاة تبريز، إلا أن المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية تحطمت بسبب الظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف في منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، وبسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف استمرت عمليات البحث والإنقاذ حتى تم العثور على حطام المروحية صباح اليوم.