وزير الخارجية الهندي: قواتنا على مقربة من القوات الصينية.. الوضع هشّ وخطير

عقب انتشار القوات المسلّحة من الجانبين على مقربة من بعضها البعض في عدة مناطق؛ قال وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جيشانكار، السبت: إن الوضع بين الهند والصين في منطقة لاداخ في منطقة الهيمالايا هشّ وخطير.